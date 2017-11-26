В США супруги занялись сексом в машине на полном ходу и врезались в дерево

Семейная пара из штата Вашингтон занялась сексом в автомобиле во время движения. Находившийся за рулем супруг не справился с управлением и врезался в дерево, сообщает The Independent.

Приехавшие на место полицейские обнаружили возле разбитой машины обнаженных мужчину и женщину. Медики диагностировали у жены перелом таза, ее муж отделался переломом руки. Как показали результаты экспертизы, мужчина был пьян.

Находившийся вместе с родителями в машине трехмесячный ребенок не пострадал.

После оказания медицинской помощи мужчину взяли под стражу, ему предъявили обвинения в вождении автомобиля в нетрезвом виде, а также в создании опасности для жизни окружающих. Его жена находится в больнице, будут ли выдвинуты обвинения против нее, пока неизвестно.

Издание уточняет, что по данным социологов из Университета Южной Дакоты, 33 процента мужчин и девять процентов женщин практиковали занятия сексом во время, когда один из партнеров находился за рулем движущегося автомобиля. Участники исследования не сообщали, приводило ли это к дорожным авариям.