Застукавшему жену с любовником американцу пригрозили 15 годами тюрьмы

Жителю американского города Клифтон (штат Нью-Джерси) пригрозили тюремным сроком после того, как он обнаружил свою жену в постели с любовником. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел 15 апреля 2016 года. В тот день Шон Донис остался дома присмотреть за пятилетним сыном, а его жена Нэнси отправилась обедать с подругами. Через некоторое время Шон обнаружил, что не может найти iPad мальчика. Он активировал функцию поиска устройства, и увидел, что он движется в сторону города Роклэнд.

Заподозрив неладное, мужчина попросил присмотреть за сыном свою мать, а сам сел в машину и отправился туда, где находился iPad. Приехав в назначенное место, он увидел автомобиль Нэнси — тот был припаркован около одного из частных домов. Входная дверь была открыта. Шон вошел, поднялся на второй этаж и увидел, что его жена занимается сексом с ее боссом — Альбертом Лопесом.

Шон взял телефон и принялся снимать увиденное. «Все на видео! Все на видео! Не смогу поверить, Нэнси, просто не могу поверить!» — говорит мужчина на записи. Хозяин дома напал на незваного гостя, телефон упал и запись прервалась.

В июле 2017-го года ему пришла повестка: незадачливого супруга обвинили в грабеже и нарушении тайны частной жизни. Ему грозит 15 лет тюрьмы. Судебное рассмотрение назначено на 20 сентября.

Лопес обсуждать историю отказался — по его словам, Шон продолжает донимать его из-за случившегося.