Влюбленную парочку в Тунисе посадили в тюрьму за секс в машине

Суд Туниса приговорил к тюремному заключению 30-летнего француза и его 40-летнюю подругу (местную жительницу) за «развратные действия», совершенные в автомобиле. Об этом сообщает BFMTV.

Во время процесса полицейские заявили, что парочка предавалась любовным утехам в машине, а при задержании они оказали сопротивление.

В итоге мужчина получил четыре месяца тюрьмы, а его спутница — два. Сами осужденные утверждают, что не совершали ничего предосудительного и даже не целовались.

Адвокаты пары утверждают, что дело против их подзащитных сфабриковано, а во время следствия были допущены многочисленные процессуальные нарушения.

9 октября сообщалось, что ожидающий суда в ОАЭ шотландец Джейми Харрон потратил на судебные расходы около 30 тысяч фунтов стерлингов (52,6 тысяч долларов) и потерял работу. 15 июля этого года Харрон находился в баре the Rock Bottom. В заведении было многолюдно. Опасаясь разлить напитки, он расчищал себе рукой дорогу и случайно дотронулся до бедра находившегося рядом мужчины, который впоследствии вызвал полицию. Шотландца отправили в тюрьму на пять суток, после его выпустили на свободу, однако паспорт мужчины остался у представителей местных властей. Ему грозит три года заключения за распитие спиртных напитков и «непристойное прикосновение» к местному жителю.