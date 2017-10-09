Потрогавший араба за бедро шотландец рассказал о моральном истощении

Шотландец Джейми Харрон, которому грозит три года тюрьмы за распитие спиртных напитков и непристойное прикосновение к жителю ОАЭ, рассказал о своей трудной ситуации, а также о финансовом и моральном истощении. Его слова приводит The Independent.

«Это все какой-то кошмарный сон, и я не знаю, когда он кончится. Я думал, что к настоящему моменту все уже будет в прошлом, но, похоже, это никогда не кончится», — говорится в заявлении мужчины. Там же отмечается, что его финансовые и моральные силы на исходе.

Харрон заявляет, что уже потратил на судебные расходы около 30 тысяч фунтов стерлингов (52,6 тысяч долларов) и потерял работу. Отец и мать мужчины тем временем выпустили свое заявление, где указали, что Джейми всегда был хорошим мальчиком и не создавал никому проблем. Они обрушились с критикой на Форин-офис, который рекомендует подданным королевства отдыхать в ОАЭ. «Люди должны перестать ездить туда», — считает отец Джейми.

Инцидент произошел 15 июля этого года в баре the Rock Bottom. Мужчина, работавший электриком в Афганистане, остановился в ОАЭ на два дня. По словам Харрона, в заведении было много народу. Опасаясь разлить напитки, он расчищал себе рукой дорогу и случайно коснулся бедра находившегося рядом мужчины, который впоследствии вызвал полицию.

Шотландца отправили в тюрьму на пять суток, после его выпустили на свободу, однако паспорт мужчины остался у представителей местных властей.

