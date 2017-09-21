Власти Дубая пригрозили тюрьмой британцу за средний палец в адрес водителя

Британскому специалисту в области IT-технологий грозит в Дубае шесть месяцев тюрьмы за неприличный жест в адрес одного из водителей. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел в феврале этого года, однако известно о нем стало лишь сейчас. 23-летний подданный Великобритании Джамил Ахмед Мукадам вместе с женой возвращался из отпуска, который они провели в ОАЭ. Пара ехала в аэропорт на арендованном автомобиле. Тогда британец, разозлившись на одного из участников дорожного движения, показал ему средний палец.

10 сентября Мукадам вместе с супругой вновь вернулись в Дубай, однако его арестовали прямо в аэропорту. Впоследствии британца отпустили под залог, однако его паспорт так и остался у полицейских.

«В Великобритании подобные ситуации происходят сплошь и рядом. Однако за это в тюрьму не отправляют», — приводит издание слова Мукадама.

В настоящее время мужчина живет в отеле. При этом, как отмечает издание, у него практически закончились деньги.