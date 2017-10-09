Шотландец коснулся бедра мужчины и пошел под суд в Дубае

В Дубае 27-летний шотландец Джейми Харрон предстал перед судом за то, что в баре потрогал за бедро другого мужчину. Местные власти теперь обвиняют его в «публичном совершении непристойного поведения» и употреблении алкогольных напитков. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что дату предыдущего заседания перенесли, не уведомив ни его, ни адвоката. В результате за неявку в суд шотландца приговорили к заключению на 30 суток, отмечает русская служба «Би-би-си».

Инцидент произошел 15 июля этого года в баре the Rock Bottom. Мужчина, работавший электриком в Афганистане, остановился в ОАЭ на два дня. По словам Харрона, в заведении было много народу. Опасаясь разлить напитки, он расчищал себе рукой дорогу и случайно коснулся бедра находившегося рядом мужчины, который впоследствии вызвал полицию.

Шотландца отправили в тюрьму на пять суток, после его выпустили на свободу, однако паспорт мужчины остался у представителей местных властей.

Если вина Харрона будет доказана, ему грозит до трех лет тюрьмы.