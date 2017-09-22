В Тунисе решили отказаться от анальных тестов на гомосексуализм

Тунисские власти решили прекратить проведение анальных тестов на гомосексуализм. Об этом заявил министр по правам человека страны Мехди бен Габриа, сообщает BFMTV.

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Чиновник не указал, с какого момента эта практика будет прекращена. Тем не менее теперь любой подозреваемый в гомосексуализме может отказаться от проведения данной процедуры, и это не будет служить доказательством его вины.

«Проверка теперь не может проводиться принудительно, ни под угрозой физического, ни морального давления и без согласия соответствующего лица», — заявил Габриа. В то же время он добавил, что речь не идет об отмене преследования за гомосексуализм, так как, по его словам, тунисское общество к этому еще не готово.

В Тунисе сексуальная связь между лицами одного пола является уголовным преступлением, которое карается тремя годами тюремного заключения.