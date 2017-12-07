Аргентинская парочка занялась любовью в машине на скорости 110 километров в час

Видео: Notinor Jujuy / Facebook

На одной из автострад в аргентинской провинции Жужуй (северо-запад страны) парочка занялась сексом в машине на скорости 110 километров в час. Видео публикует Notinor.com.

Как следует из комментария к записи, мужчина и женщина предались утехам на одном из самых аварийных участков дороги. Издание пишет, что не осуждает подобное проявление любви, однако отмечает безрассудное и безответственное поведение людей, которое могло привести к несчастному случаю.

26 ноября сообщалось, что семейная пара из штата Вашингтон занялась сексом в автомобиле во время движения. Находившийся за рулем супруг не справился с управлением и врезался в дерево. Медики диагностировали у жены перелом таза, ее муж отделался травмой руки.