Попытка пьяного дальнобойщика отбиться от инспекторов ДПС попала на видео

В Калужской области 45-летний пьяный дальнобойщик отказался выходить из машины и показывать документы гаишникам, а затем пытался отбиться от них руками и ногами. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России. Мужчину заметили спящим за рулем в кабине контейнеровоза на обочине в городе Ермолино. Внимание инспекторов ДПС привлекло то, что машина наехала на металлическое ограждение.

Инцидент, произошедший 30 августа, зафиксировала камера наблюдения. Видео опубликовано в YouTube.

На задержанного водителя возбудили уголовное дело о применении насилия в отношение представителей власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).