В Краснодаре задержан третий подозреваемый в нападении на полицейских

Третий подозреваемый, скрывшийся от полиции после стрельбы на посту ДПС в Краснодаре, задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Материалы по теме Кубанский форсаж: в Краснодаре лихач обстрелял ДПС У подозреваемого был целый арсенал оружия

Уточняется, что он был задержан в квартире своего знакомого в краевом центре. В момент задержания 25-летний житель Краснодара не успел оказать сопротивления.

Днем в понедельник, 28 августа, сотрудники ДПС в Краснодаре остановили автомобиль Toyota Camry, где находились три человека. 21-летний водитель Никита Медведев открыл стрельбу по стражам порядка, ранив одного из них. Один из участников инцидента попытался бежать, но был задержан, двое — Медведев и 25-летний Дмитрий Карачкин — скрылись и были объявлены в розыск. Позже Медведев был задержан.

По факту посягательства на жизнь полицейских и применения в отношении одного из них насилия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 317 и 318 УК РФ.