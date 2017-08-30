В МВД рассказали о задержании подозреваемого в обстреле полицейских в Краснодаре

В Краснодаре в ночь на среду был задержан один из участников вооруженного нападения на полицейских, которое произошло 28 августа. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Задержан один из подозреваемых, открывших стрельбу в сторону полицейских в городе Краснодаре. Мужчина попытался скрыться, но был задержан полицейскими, сопротивления оказать он не успел», — сообщили агентству. Задержание провели сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю при силовой поддержке отряда «Гром».

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Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что задержанным оказался 21-летний Никита Медведев. Поиски 25-летнего Дмитрия Карачкина продолжаются.

Днем в понедельник, 28 августа, сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Camry, в котором находились три человека. 21 летний водитель открыл стрельбу по стражам порядка, ранив одного из них.

Для поимки правонарушителей в Краснодаре проводится спецоперация. 21-летний Никита Медведев и 25-летний Дмитрий Карачкин были объявлены в розыск. Согласно распространенным ориентировкам, они имеют при себе оружие и при задержании могут оказать сопротивление.

По факту посягательства на жизнь сотрудников полиции и применения в отношении одного из них насилия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 317 и 318 УК РФ.