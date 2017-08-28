Обстрелявших ДПС в Краснодаре заподозрили в связях с ультраправыми «питбулями»

Задержанный в Краснодаре участник вооруженного нападения на сотрудников дорожно-патрульной службы связан с экстремистами националистического толка. Как рассказал агентству Интерфакс-Юг источник в правоохранительных органах региона, тот возглавлял ультраправую группировку «Пит Буль».

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«По предварительным данным, при попытке к бегству задержан Владислав Гмыря, ранее судимый за создание экстремистского сообщества и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сказал собеседник агентства, уточнив, что тот был осужден в 2010 году Советским районным судом Краснодара на шесть лет заключения в колонии строгого режима.

Источник утверждает, что «Пит Буль» с 2007 года являлось устойчивой преступной группой, в которую были вовлечены футбольные фанаты и студенты Краснодара. Они жестоко избивали людей неславянской внешности, прикрывая лица медицинскими масками.

Днем в понедельник, 28 августа, сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Camry, в котором находились три человека. 21 летний водитель открыл стрельбу по стражам порядка, ранив одного из них.

Для поимки правонарушителей в Краснодаре проводится спецоперация. В розыск объявлены 21-летний Никита Медведев и 25-летний Дмитрий Карачкин. Согласно распространенным ориентировкам они имеют при себе оружие и при задержании могут оказать сопротивление.

По факту посягательства на жизнь сотрудников полиции и применения в отношении одного из них насилия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 317 и 318 УК РФ.