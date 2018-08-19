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Рейсовый автобус влетел в грузовик на Ставрополье

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В результате ДТП с участием рейсового автобуса погибли два человека, 16 госпитализированы. По информации «Интерфакс», семеро находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла на 295-м километре федеральной автодороги «Кавказ». Водитель автобуса, следовавший из Тбилиси в Краснодар, допустил столкновение с грузовиком. Движение на участке, где произошло ДТП, затруднено. На месте работают экстренные службы и сотрудники краевой Госавтоинспекции.

Изначально сообщалось об одном погибшем и больше 20 пострадавших, однако позже стало известно, что число погибших увеличилось до двух, а пострадавших — до 28.

Глава пресс-службы Главного управления МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев сообщил, что пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения Невинномысска и Пятигорска. Причины ДТП пока не называются.

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