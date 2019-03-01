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Гаишник погиб при оформлении ДТП в Москве

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Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП на въезде в Гагаринский тоннель в Москве. В него врезался другой автомобиль. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инспектор получил тяжелые ранения и умер в карете скорой помощи.

Как уточняет ТАСС, гаишник сидел в своей машине, когда в нее сзади врезался Lexus. Всего в ДТП участвовало четыре автомобиля.

На месте работают правоохранительные органы. Выясняются обстоятельства случившегося.

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