Российский гаишник перекрыл движение ради хромого пса

@andreybalam / Twitter

В Челябинске сотрудник ДПС перекрыл движение по улице, чтобы помочь пересечь проезжую часть хромающему бездомному псу. Видео произошедшего опубликовало издание 74.ru.

В городском управлении ГИБДД заявили, что полицейский выполнил свой профессиональный долг, предотвратив возможную гибель животного в ДТП.

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