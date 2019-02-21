Остановивший движение ради хромого пса гаишник обрел международное признание

Видео с полицейским из Челябинска, остановившим машины на дороге ради хромого пса, умилило пользователей соцсетей и привлекло внимание крупных зарубежных изданий. В частности, на случай на Урале обратил внимание Mashable.

Ролик, снятый жителем Челябинска, который стал свидетелем доброго поступка сотрудника ГАИ, стал вирусным. Он собрал несколько десятков тысяч просмотров в Twitter и получил две тысячи ретвитов. «Челябинск не так уж и суров», — подписал видео его автор. С ним согласились комментаторы ролика. «Это так мило», — написала жительница Москвы с ником @Victoriya_1206. Столичный музыкант Леонид Минаев поблагодарил выложившего видео челябинца за сюжет и назвал его прекрасным.

@andreybalam / Twitter

Некоторых видео заставило переменить отношение к полицейским. «Очень трогательно и душевно! Молодец! Есть, за что уважать нашу полицию!» — считает москвичка Галина Соболева. Ее попытались разубедить, назвав поступок полицейского исключением из правил. Лоуренс Ловетт-Стюарт (Lawrence Lovett-Stewart) из Канады полагает, что у героя ролика большое сердце.

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«Хотя переход улицы в неположенном месте считается правонарушением, мы уверены, что эта собака отлично справилась», — подвел итог Mashable.

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