Смертельное столкновение Lexus с машиной ДПС попало на видео

Следком

В Москве автомобиль Lexus врезался в служебную машину ДПС, в которой находились двое сотрудников ГИБДД. Авария произошла в Гагаринском тоннеле, когда полицейские оформляли другое ДТП. Видео с моментом столкновения внедорожника с патрульным автомобилем опубликовал Telegram-канал Hue. На кадрах Третье транспортное кольцо, на второй полосе на большой скорости двигается Lexus и врезается в стоящую там машину ДПС.

В результате погиб 35-летний сотрудник ГИБДД Максим Авдеев.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

По данным следствия, вечером 28 февраля водитель внедорожника при въезде в Гагаринский тоннель нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на стоящий на проезжей части служебный автомобиль ДПС с находящимися в салоне инспекторами.

В результате столкновения одному из сотрудников были причинены телесные повреждения, от которых он скончался в автомобиле скорой помощи на месте ДТП.

Водитель автомобиля Lexus задержан, в ходе допроса он признал вину.

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