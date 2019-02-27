Полицейские устроили погоню со стрельбой для поимки недовольного ими россиянина

В Мурманске полицейским пришлось открыть огонь по автомобилю пытавшегося скрыться водителя. Об этом в среду, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, 26-летний мужчина был трезв и вез в салоне двоих пассажиров. В попытке сбежать от сотрудников ДПС он едва не наехал на одного из них. Чтобы остановить нарушителя, полицейские были вынуждены прострелить все четыре колеса автомобиля.

Дебошир оказался ранее судимым за кражи и угоны. Он объяснил свое агрессивное поведение тем, что инспекторы ему «не понравились». В настоящее время нарушителю грозит суд за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

13 декабря 2018 года сообщалось, что 15-летняя девушка за рулем Mercedes-Benz сбила сотрудника ДПС. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она врезалась в автомобиль Lifan и скрылась с места ДТП. Инспектор ГИБДД попытался остановить нарушительницу, но та наехала на него и продолжила движение.

Следком

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