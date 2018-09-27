Гаишники сбили пешехода и попали на видео

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В Туле экипаж ДПС сбил пешехода, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Видео инцидента опубликовал портал myslo.ru.

«По предварительным данным, экипаж ДПС, двигавшийся по улице Металлургов по служебной необходимости на автомобиле с включенными проблесковыми маячками на разрешающий сигнал светофора, по касательной зацепил 77-летнего мужчину, вышедшего на проезжую часть на запрещающий сигнал», — прокомментировали происшествие в пресс-службе регионального главка МВД.

Пострадавший получил травму головы и был госпитализирован. В отношении сотрудников ДПС проводится служебная проверка, установлено, что в момент аварии они были трезвы и оказали пешеходу первую помощь.

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