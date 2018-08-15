Полицейских наказали за беспричинное задержание преподавателя ВШЭ

Шестерых сотрудников полиции наказали за необоснованное задержание преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Владимира Бродского на площади Ярославского вокзала в Москве. Об этом в среду, 15 августа, сообщает управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО).

На двоих оперуполномоченных, начальника оперативно-сыскного отделения уголовного розыска, помощника оперативного дежурного дежурной части и начальника смены дежурной части на станции Москва-Ярославская наложили дисциплинарные взыскания — «предупреждение о неполном служебном соответствии».

Замначальника полиции по оперативной работе линейного управления объявлен строгий выговор. Материалы проверки были переданы в Следственный комитет России. Ведомство оценит действия полицейских.

5 августа Бродский рассказал в Facebook, что подвергся унизительному и незаконному досмотру со стороны сотрудников уголовного розыска. Он был задержан 3 августа около 20:20 на площади Ярославского вокзала. К мужчине подошли трое «крепких мужчин», представившихся сотрудниками уголовного розыска.

Они отвели преподавателя ВШЭ в отдел полиции, обыскали и заставили раздеться. Один из сотрудников полиции забрал его кошелек и осмотрел всего его отделения. Второй потребовал, чтобы Бродский разблокировал телефон и начал просматривать его переписку в соцсетях и фотографии. Когда у преподавателя ничего запрещенного не нашли, полицейские отпустили его.

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