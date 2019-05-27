Российская школьница угнала у бабушки Mercedes и сбила полицейского

16-летнюю школьницу из Челябинска, угнавшую у бабушки автомобиль Mercedes-Benz и сбившей на нем сотрудника ДПС, осудили за вымогательство и грабежи. Об этом сообщили «Интерфаксу» в областной прокуратуре.

По данным ведомства, в ноябре 2018 года подросток ночью забрала у бабушки ключи от автомобиля и уехала. Девочка не справилась с управлением и врезалась в припаркованную на обочине машину. Скрываясь с места ДТП, она въехала в дорожный знак. Школьницу на угнанном автомобиле попытался остановить сотрудник ДПС, но несовершеннолетняя водитель сбила и его.

Поскольку угонщица не достигла возраста 16 лет на момент этих преступлений, то ее не стали привлекать к уголовной ответственности за наезд на полицейского. Однако в ходе расследования дорожных инцидентов стало известно о причастности девочки к вымогательству и грабежам.

Она с подругой похитила у одной знакомой золотую цепочку, а у другой — золотые серьги. За это суд приговорил школьницу к 2,5 годам условно.

Дело об угоне Mercedes-Benz было прекращено после примирения с бабушкой.

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