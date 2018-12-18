Устроивший резню в пермской школе подросток сел почти на 10 лет

Один из подростков, напавших на пермскую школу №127, признан виновным и приговорен к 9 годам 8 месяцам тюрьмы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда.

В ходе судебного заседания подросток извинился перед потерпевшими, их законными представителями, своей семьей, педагогами и администрацией школы.

Нападение произошло в январе 2018 года. Двое молодых людей, бывший и нынешний учащийся 127-й школы (обоим тогда было по 16 лет), устроили резню, в результате которой пострадали 14 учеников и учительница. Дело в отношении второго участника нападения выделено в отдельное производство и направлено в суд с ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера.

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О причинах нападения не сообщалось, но высокопоставленный источник в правоохранительных органах рассказывал «Ленте.ру», что атаковавшие школьников подростки имели отношение к криминальному интернет-сообществу, обозначаемому аббревиатурой АУЕ.

В 2018 году в России произошла серия нападений на учебные заведения. Помимо резни в пермской школе, была атака на школу в Улан-Удэ, поджог в башкирской школе, стрельба в колледже в Новосибирске и в школе в Курганской области, а также массовое убийство в керченском колледже, в результате которого погиб 21 человек, включая самого подозреваемого.

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