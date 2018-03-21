На Урале школьница расстреляла одноклассников из пневматики

Учащаяся седьмого класса школы номер 15 города Шадринска Курганской области принесла в школу оружие и обстреляла одноклассников, сообщила «Ленте.ру» Елена Радаева, официальный представитель областного УМВД.

«Утром в среду 13-летняя девочка взяла без разрешения пневматический пистолет, принадлежащий ее отцу, принесла его в школу и открыла стрельбу по одноклассникам. Незначительные травмы получили семь учащихся: у них синяки и ссадины», — рассказала она.

В школе работает следственно-оперативная группа, мотивы произошедшего устанавливаются.

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