Напавшего на школу в Перми подростка попросили посадить на десять лет

Гособвинение просит Пермский суд заключить в воспитательную колонию на 9 лет и 10 месяцев одного из подростков, обвиняемых в нападении на пермскую школу. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным издания, рассмотрение уголовного дела началось в конце октября. Во время предварительного заседания прокурор сообщил, что молодой человек подозревается в совершении трех преступлений. В частности, он с сообщником обвиняется в покушении на убийство 30 человек, умышленном уничтожении имущества путем поджога и разбойном нападении на охранника.

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Отмечается, что помимо заключения в воспитательной колонии, гособвинение попросило для подростка принудительное амбулаторное лечение у психиатра, а также штраф в размере 40 тысяч рублей и полное удовлетворение исковых требований потерпевших. По предварительным данным, оглашение приговора состоится 18 декабря.

Дело в отношении второго соучастника выделено в отдельное производство и направлено в суд с ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера. В настоящее время подозреваемый находится в психиатрическом стационаре.

15 января двое подростков — учащийся и бывший ученик школы Мотовилихинского района Перми — напали с ножами на учебное заведение, в результате чего пострадали 14 школьников и учитель. Как рассказал «Ленте.ру» высокопоставленный источник в правоохранительных органах, в ходе следствия было установлено, что оба участника нападения, равно как и участники нападения 19 января 2018 года в Бурятии, имели отношение к криминальному интернет-сообществу, обозначаемому аббревиатурой АУЕ.

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