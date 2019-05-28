Майор полиции избил бывшего гаишника за заклеенные номера и попал на видео

Ura.ru

В Сургуте нападение майора полиции Антона Бабушкина на бывшего капитана ГИБДД Сергея Иванова, известного в сети как «честный гаишник», попало на видео. Ролик с инцидентом во вторник, 28 мая, публикует Ura.ru.

На кадрах видно, как Иванов выражает недовольство из-за того, что сотрудник правоохранительных органов ездит на своем автомобиле с заклеенными пластырем номерами. После этого бывший капитан ГИБДД вызывает полицию, в ответ на это Бабушкин бьет его и опрокидывает на землю.

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