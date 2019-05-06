Избиение полицейскими жителей российского поселка попало на видео

Новости Забайкалья / YouTube

В посёлке Дарасун (Крымский район Забайкальского края) потасовка местных жителей с мужчинами в полицейской форме попала на видео. Ролик в понедельник, 6 мая, публикует «Чита.ру».

На кадрах видно, как несколько мужчин, в том числе двое в куртках с нашивками на спинах, избивают руками и ногами людей, стоявших около машины. При этом один из пострадавших кричит, что «ничего не говорил». Затем четыре человека, включая участников избиения, садятся в полицейский автомобиль «УАЗ Патриот» и уезжают с места происшествия.

В связи с публикацией в СМИ начата доследственная проверка.

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