Российские полицейские жестоко избили задержанных и попали на видео

Избиение группой полицейских двоих задержанных попало на видео. Ролик во вторник, 12 марта, публикует РЕН ТВ.

Как сообщает Следственный комитет России (СКР), на записи фигурируют сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России на территории Ленинского района города Саратова. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Инцидент произошел 25 апреля 2016 года. На кадрах видно, как мужчина в форме, находясь в помещении стационарного пункта полиции, кричит на одного из задержанных, после чего начинает избивать его руками и ногами. Позже к нему присоединяются коллеги — вместе они опрокидывают двоих молодых людей на пол и наносят им новые удары.

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