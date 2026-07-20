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09:04, 20 июля 2026Интернет и СМИ

Звезда реалити-шоу подхватил опасную инфекцию и провел выходные в туалете

Звезда шоу «Алчные экстремалы» Гарретт обратился к врачам из-за кишечной инфекции
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: suriyachan / Shutterstock / Fotodom

Звезда популярного американского реалити-шоу «Алчные экстремалы» (The Challenge) Лерой Гарретт рассказал, что подхватил опасную желудочно-кишечную инфекцию, из-за чего провел выходные в туалете. Его слова приводит газета USA Today.

Гарретт уточнил, что столкнулся с циклоспорозом — заболеванием, главным симптомом которого является сильная диарея. «В минувшие выходные я провел большую часть времени в туалете», — признался он и добавил, что у него был приступ «взрывной и неистовой» диареи.

Звезда шоу пожаловался, что чувствовал себя так плохо, что ему пришлось обратиться в отделение неотложной помощи. В результате врачи прописали ему лекарства.

В начале июля сообщалось, что в США зафиксировали вспышку циклоспороза. В штате Мичиган число заболевших превысило две тысячи. Предположительно, источником заражения мог стать салат латук.

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