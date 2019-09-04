Бывшего полицейского посадили за «пьяный» наезд на толпу в День молодежи

Бывший полицейский Дмитрий Курницкий, который наехал на толпу в городе Полевском (Свердловская область), приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает kp.ru.

По данным следствия, 24 июня 2018 года Курницкий совершил ДТП во время празднования Дня молодежи. Он поссорился с группой молодых людей, стоявших около магазина, а потом пригрозил им убийством. После этого он наехал на толпу на своем внедорожнике Land Cruiser, в результате чего пострадали две девушки. При этом в момент ДТП Курницкий находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, в крови водителя было обнаружено 1,25 промилле алкоголя при разрешенных 0,16 промилле. Горелых отметил, что Курницкий никогда не работал в полиции Полевского, но ранее служил в патрульно-постовой службе Екатеринбурга и был уволен по отрицательным мотивам.

Позже выяснилось, что Курницкого ранее дважды задерживали в Полевском за вождение в нетрезвом виде. В первый раз — в 2015 году — его лишили водительских прав. Второе задержание, в 2016 году, обернулось для бывшего полицейского 200 часами исправительных работ.

Суд над Курницким начался в минувшем марте. По решению Полевского городского суда подсудимый был признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц.

22 апреля сообщалось, что начальник отдела ГИБДД города Чебаркуль Челябинской области устроил ДТП в состоянии опьянения. Инцидент произошел в ночь на 21 апреля. На дороге столкнулись два автомобиля, за рулем одного из них находился полицейский. В результате ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

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