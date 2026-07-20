Рассекреченные документы раскрыли реакцию жителей СССР на смерть «Железного Феликса»

ФСБ рассекретила документы с реакцией населения СССР на смерть Феликса Дзержинского

ФСБ рассекретила документы с реакцией населения СССР на смерть революционера Феликса Дзержинского. Об этом пишет ТАСС.

Ведомство обнародовало уникальные архивные материалы, проливающие свет на то, как его уход восприняли современники. В ФСБ отметили, что вопреки стереотипу о Дзержинском лишь как о «палаче» и «первом чекисте», он сыграл огромную роль в восстановлении страны после Гражданской войны, а именно отвечал за борьбу с беспризорностью, восстановление железных дорог и доставку голодающему населению продовольствия.

Однако общественная реакция была неоднозначной. Трехстраничная сводка ОГПУ от 21 июля 1926 года фиксирует «подавляющее большинство сочувствующих», но также и отдельные антисоветские реплики: одни пророчили скорый конец советской власти, другие — разворовывание имущества. В приказах и циркулярах того времени (включая секретное письмо Сталина) подчеркивалась необходимость укрепления органов ОГПУ как противовеса внешним и внутренним угрозам.

20 июля 2026 года — 100 лет со дня смерти Феликса Дзержинского. Материал о нем читайте на «Ленте.ру».