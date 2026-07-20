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09:09, 20 июля 2026Ценности

Россиянка с «моногрудью» резко ответила на хейт в сети

Блогерша Алина из Красноярска резко ответила на хейт ее внешности после неудачной пластики
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @plutoalina

Блогерша Алина из Красноярска резко ответила на хейт в сети из-за наличия «моногруди». Ролик она разместила в личном Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пользовательница с никнеймом plutoalina рассказала, что столкнулась с критикой из-за особенности внешности, которая появилась после пластической операции. По ее словам, в результате неудачного увеличения груди импланты сместились к центру, соединившись между собой. В результате естественная ложбинка между грудью исчезла.

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«Я снимала рилсы до этой симмастии и буду снимать их и после. Я не буду скрывать свое тело, потому что кому-то что-то не нравится. Никого не слушайте, делайте то, что вы хотите, и не обращайте внимания на людей, которые вам говорят что-то из-под плинтуса. Хейтеры меня не обижают, меня просто удивляет невежество людей, что они воспринимают проблему девушки как что-то, над чем можно поугорать», — возмутилась автор видео.

Ранее в июле модель Перминова высказалась о пластике груди фразой «мне кайфово со своими маленькими». Экс-избранница миллиардера Лебедева заявила, что гордится тем, что не сделала пластику.

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