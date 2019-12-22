Задержанных после избиения полицейских российских школьников отпустили по домам

Школьников, задержанных после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области, отпустили по домам. Об этом в воскресенье, 22 декабря, со ссылкой на заявление представителей Следственного комитета России (СКР) сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По данным СКР, телесные повреждения сотрудникам правоохранительных органов наносили как минимум четверо, однако, точно это еще предстоит установить. Следствие уже опросило более четырех человек. Все они несовершеннолетние и не находятся под подозрением, в связи с чем было принято решение их отпустить.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти» после нападения на полицейских в Апатитах. Максимальная санкция по ней — до пяти лет лишения свободы.

Ранее 21 декабря в сеть попало видео избиения полицейских подростками, не желавшими расходиться после школьной дискотеки. Позже личности принявших участие в драке были установлены, и их доставили в отдел полиции.

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