Российские подростки толпой избили полицейских

В городе Апатиты Мурманской области толпа подростков избила полицейских. Об этом сообщает «Хибинформбюро».

По данным издания, инцидент произошел вечером 20 декабря на площади перед городским дворцом культуры, где проходила школьная дискотека. После окончания мероприятия подростки не захотели расходиться и остались на крыльце ДК. Сотрудники учреждения вызвали на место наряд полиции, после чего началась потасовка.

Сотрудники полиции попытались увезти подростков в отделение, но те стали сопротивляться и повалили правоохранителей на землю. Одного из них избивали ногами толпой. Позже медики диагностировали у мужчины сотрясение мозга и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Еще одному полицейскому нанесли несколько ударов по голове кулаками.

На место прибыли сотрудники Росгвардии и задержали девятерых участников потасовки. Их доставили в отделение полиции. Родители подростков написали жалобу в Следственный комитет из-за жестокого обращения с их детьми.

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