Избивших полицейских в Апатитах подростков отпустили домой

Стало известно о наказании для подростков, которые толпой избили полицейских в городе Апатиты Мурманской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на сообщения пресс-служб Следственного комитета и управления МВД по Мурманской области.

Отмечается, что личности принявших участие в драке детей были установлены, после чего их доставили в отдел полиции. Там с ними провели разъяснительную беседу, однако оформлять задержание не стали и после разговора отпустили домой.

В то же время, по факту инцидента руководством УМВД России по Мурманской области было назначено проведение служебной проверки.

Ранее в сеть попало видео инцидента, произошедшего вечером 20 декабря на площади перед городским дворцом культуры, где проходила школьная дискотека. После окончания мероприятия подростки не захотели расходиться и остались на крыльце ДК. Сотрудники учреждения вызвали на место наряд полиции.

Подростки оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, после чего началась потасовка. В результате происшествия несколько сотрудников полиции получили телесные повреждения.

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