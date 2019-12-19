Российские полицейские перепутали военнослужащего с преступником и избили

Сахалинские полицейские перепутали пришедшего подать заявление о краже телефона военнослужащего с преступником и избили его. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает Sakh.com

По данным агентства, 38-летний мужчина из города Анивы потерял телефон и, предположив, что его украли, решил написать заявление в полицию. В отделении его отвели на второй этаж, где находившиеся в кабинете трое мужчин в штатском, узнав фамилию заявителя, начали его избивать.

По словам пострадавшего, его били руками и ногами на протяжении 30-40 минут и отпустили только после того, как решили сверить данные паспорта и выяснили, что его приняли за находившегося в розыске однофамильца.

После этого военнослужащий снял побои. Медики зафиксировали у него ушибы, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Мужчина написал заявление в прокуратуру, делом занялись сотрудники Следственного комитета России (СКР).

В ходе следственного эксперимента пострадавший узнал кабинет, в котором его били. Он добавил, что после того, как было написано заявление в прокуратуру, его пригласили на беседу в полицию, где угрожали «повесить» на него дело об угрозах некой семье. Военнослужащий пояснил, что беседу он записал на диктофон, а в числе беседовавших с ним были двое из троих избивавших его полицейских.

По информации «Сибирь.Реалии», в пресс-службе регионального главка СКР подтвердил, что по факту случившегося проводится проверка.

Ранее, 18 декабря, стало известно, что подмосковные полицейские задушили задержанного в Серпухове. Выяснилось, что после задержания мужчине стало плохо и он скончался по дороге в отделение. Возбуждено уголовное дело.

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