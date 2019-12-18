Российские полицейские задушили задержанного

Подмосковные полицейские задушили задержанного в Серпухове. Об этом в среду, 18 декабря, «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по региону Ольга Врадий.

По словам Врадий, инцидент произошел 15 декабря, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции с причинением тяжких последствий.

По данным источника «Ленты.ру», в правоохранительных органах, полицейские заявили, что в момент задержания 44-летний мужчина был пьян, оказывал им серьезное сопротивление и матерился. В связи с этим патрульные сковали дебошира наручниками и поместили в специальный отсек служебной машины для задержанных, положив его на бок.

По дороге в отделение, задержанный начал жаловаться, что ему плохо и он задыхается. Полицейские остановились, открыли дверь и обнаружили, что мужчина лежит лицом вниз без сознания, и вызвали ему скорую. До приезда бригады врачей они оказывали задержанному реанимационные действия: делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, однако прибывшие на место медики констатировали его смерть.

В настоящее время выясняется роль в случившимся каждого из полицейских. По данным проведенной экспертизы, причиной смерти задержанного стала механическая асфиксия.

Ранее, 18 декабря, стало известно, что трое полицейских пытали и душили задержанную, добиваясь нужных им показаний. Выяснилось, что сотрудников обвинили в превышении должностных полномочий, с применением насилия и угрозой его применения и специальных средств.

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