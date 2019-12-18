Трое российских полицейских пытали и душили женщину ради признательных показаний

Трое полицейских пытали и душили задержанную, добиваясь нужных им показаний. Об этом в среду, 18 декабря, сообщается на сайте прокуратуры по Сахалинской области.

По данным прокуратуры, в Южно-Сахалинске в 2015 году трое сотрудников полиции пытались добиться от задержанной признательных показаний о краже денег, пытая ее на протяжении девяти часов. В частности, мужчины избивали ее, надевали на голову пакет и душили, били электрошокером и угрожали изнасилованием.

Полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, с применением насилия и угрозой его применения, и специальных средств. Суд приговорил виновных к четырем с половиной, к четырем и трем годам колонии общего режима. Также им на три года запретили служить в правоохранительных органах.

Ранее, 13 декабря, стало известно, что российские полицейские получили срок за изнасилование юриста черенком от лопаты. Восемь членов преступной группы, пятеро из которых сотрудники правоохранительных органов, получили от шести до 12 лет колонии общего режима.

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