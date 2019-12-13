Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста

Тимирязевский суд Москвы вынес приговор преступной группе, в которую входили пятеро полицейских: по версии следствия, сообщники изнасиловали 55-летнего юриста черенком от лопаты и совершили ряд других преступлений. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, восемь членов преступной группы получили от шести до 12 лет колонии общего режима.

Как считает следствие, группой, в которую входили пятеро полицейских, руководил столичный таксист. В свободное от работы время сообщники выполняли заказы на пытки людей в течение 2017-2018 годов. Их жертвами стали несколько человек, в том числе двое юристов и подмосковный предприниматель.

Одному из пострадавших — 55-летнему юристу — за успешное выступление в суде решил отомстить его оппонент. Он обратился за помощью к преступной группе, члены которой подкараулили юриста в подъезде его дома, избили и изнасиловали черенком от лопаты. При этом изнасилование не входило в планы заказчика: налетчики совершили его по собственной инициативе. После случившегося потерпевший перенес несколько операций.

В сентябре сообщалось , что суд в Нижнем Тагиле удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении трех полицейских, осужденных за применение насилия к осужденному. Все трое были лишены полицейских званий, и им запрещено служить в правоохранительных органах после освобождения.

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