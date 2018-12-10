Полицейских оправдали в смерти задержанного и посадили за насилие над ним

Суд в Нижнем Тагиле оправдал трех полицейских в смерти задержанного, но осудил их за применение насилия к нему. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Речь идет о смерти 3 октября 2017 года в реанимации Центральной городской больницы города Нижний Тагил 42-летнего Станислава Головко. По версии следствия, его задержали по подозрению в краже сотрудники отдела полиции №17 и, выбивая признательные показания, жестоко избили.

«Суд оправдал Дмитрия Панина, Анатолия Быкова и Егора Ялунина по статье причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, так как обвинению не удалось доказать их вину. Не исключено, что погибший получил фатальную травму при падении в момент задержания. По статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" все трое признаны виновными и осуждены к реальным срокам лишения свободы. Все трое взяты под стражу в зале суда», — пояснили «Ленте.ру» в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.

Панов приговорен к 3 годам 6 месяцам, Ялунин — к 3 годам 4 месяцам, Быков — 3 годам 2 месяцам в колонии общего режима. Все трое лишены полицейских званий, и им запрещено служить в правоохранительных органах после освобождения. Оперативники взяты под стражу в зале суда.

14 сентября 2017 года в полицию поступило заявление о краже от одного из местных предпринимателей. 28 сентября по подозрению в этом преступлении был задержан ранее судимый Станислав Головко. 29 сентября он без сознания был доставлен из отдела полиции №17 в реанимацию, где сутки спустя скончался. На его теле эксперты обнаружили не менее 26 кровоподтеков, а причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и сломанная орбита, вызвавшие отек мозга.

Сами оперативники вину не признали, а травмы объяснили тем, что при задержании Головко упал, а позже стал вести себя неадекватно. Во время следствия полицейские находились в СИЗО, но позже меру пресечения им изменили.

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