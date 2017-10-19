Полицейский в Нижнем Тагиле насмерть забил задержанного

Сотрудника отдела полиции №17 «Нижнетагильское» привлекут к уголовной ответственности за смерть задержанного жителя Нижнего Тагила Станислава Головко. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает правозащитная организация «Зона права».

По данным следствия, неустановленный полицейский избивал Головко с 27 по 30 сентября, после чего со множественными травмами головы мужчину госпитализировали на скорой. 3 октября потерпевший умер в больнице.

Личность подозреваемого устанавливается. Уголовное дело возбуждено по статьям 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего») и 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий») УК России.

Как передает Интерфакс, в отдел полиции мужчина попал из-за подозрения в совершении кражи.

Всего же с начала года уголовные дела возбуждены в отношении 47 полицейских Свердловской области, сообщил агентству руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

Ранее в августе в Ставропольском крае полицейский избил девушку за сообщение в Следственный комитет о его отказе спасать тонущего человека. Таким образом он хотел запугать ее и заставить опровергнуть показания. В отношении стража порядка завели дело о превышении должностных полномочий.