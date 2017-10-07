Уралец скончался после допроса в полиции

Жительница Нижнего Тагила Екатерина Головко обвинила сотрудников городской полиции в смерти своего 42-летнего брата Станислава, передает E1.ru со ссылкой на слова женщины.

Она отметила, что 26 сентября ей нанесли визит сотрудники полиции, когда брата не было дома. На следующий день мужчина пропал.

«Его забрали полицейские с соседнего дома, где он был в гостях, брат не сопротивлялся. Тогда на нем не было ни единого синяка. Думаю, прямо в этом фургоне, куда они его затащили, сразу нормально ему накостыляли. И свозили его в травмпункт, перед отделением полиции. Запись в травмпункте есть, что был ушиб головы», — указала Головко.

Она добавила, что в полиции ей заявили, что имеется запись в журнале задержанных о том, что ее брат начал себя вести неадекватно, у него начались галлюцинации, из-за которых он начал сам себе наносить тяжкие телесные повреждения. «У него тело все в синяках, голова – одна сплошная гематома», — рассказала Головко.

По ее словам, в карточке Станислава указано, что, судя по синякам и ушибам на его руках, он закрывал голову от ударов. Из больницы Екатерина забрала вещи брата, которые были все в крови. На похоронах мужчины даже специальный грим не смог скрыть гематомы на его лице, отметила его сестра.

В полиции заявили, что погибший мужчина был ранее судим за разбой и более 10 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения, а 27 сентября задержан по подозрению в совершении кражи. «Он был доставлен в территориальный ОВД для того, чтобы отработать его причастность к совершению кражи. Когда ему стало плохо, полицейские вызвали неотложку, врачи отметили, что его можно доставить в райотдел. Имеющиеся в полиции Нижнего Тагила материалы по данному факту направлены в Следственный комитет», — сообщил изданию официальный представитель главка Валерий Горелых.

Сестра погибшего также обратилась в Следственный комитет и хочет добиться наказания для виновных в смерти брата.

