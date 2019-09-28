Осужденных за пытки российских полицейских отпустили по УДО

Суд в Нижнем Тагиле удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении трех полицейских, осужденных за применение насилия к осужденному. Об этом сообщает URA.RU.

Дмитрий Панов, Егор Ялунин и Анатолий Быков выйдут на свободу через 10 дней. Все трое были лишены полицейских званий, и им запрещено служить в правоохранительных органах после освобождения.

В декабре прошлого года суд оправдал их по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть за неимением доказательств вины, но приговорил к лишению свободы за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Речь идет о гибели 42-летнего жителя Станислава Головко, который ранее был задержан правоохранителями по подозрению в краже. По версии следствия, добиваясь признательных показаний, его жесткого избили. Он скончался в октябре 2017 года в реанимации Центральной городской больницы. Медики диагностировали у него множественные травмы, в частности перелом основания черепа.

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