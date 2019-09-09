Трое полицейских пытали россиянина ради признания в каком-нибудь преступлении

Прокурор потребовал от 6 до 7 лет лишения свободы для троих оперуполномоченных отдела (ОП) полиции №21 города Нижний Тагил (Свердловская область), которые пытали задержанного. Об этом в понедельник, 9 сентября, «Ленте.ру» сообщили в правозащитной организации «Зона Права».

По версии следствия, 3 октября 2018 года обвиняемые потребовали от потерпевшего признаться в «каком-либо преступлении», чтобы повысить показатели своей работы, но получили отказ. После этого, как следует из материалов дела, полицейские нанесли потерпевшему около 40 ударов руками и ногами.

Кроме того, оперативники надевали на голову потерпевшего пакеты, затрудняя ему дыхание, а также заставили его приседать и отжиматься, после чего сковали наручниками. Ночью 4 октября потерпевший, опасаясь за свою жизнь, сознался в выдуманном им самим преступлении.

После этого трое полицейских попросили коллегу не выпускать потерпевшего из отдела полиции до утра, пока они снова не вернутся на службу. С 9:00 до 17:40 4 октября потерпевшего продолжили незаконно удерживать в ОП №21 — как считает следствие, таким образом оперативники хотели подавить его волю и принудить к даче признательных показаний.

Потерпевшего отпустили из ОП №21 лишь около 18:00 4 октября. Позже врачи диагностировали у потерпевшего многочисленные кровоподтеки и ссадины, он до сих пор проходит лечение в больнице. В ходе расследования его дела выяснилось, что в ОП №21 был умышленно поврежден сервер, на котором хранились записи с камер видеонаблюдения за 3 и 4 октября 2018 года.

Помимо реальных сроков, прокурор потребовал для полицейских запрета на работу в правоохранительных органах в течение двух лет. Все трое подсудимых обвиняются по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств») УК РФ. От дачи показаний они отказались.

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