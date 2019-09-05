Россиянину заплатят 700 тысяч рублей за пытки в СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) по решению Советского районного суда в Улан-Удэ обязана выплатить 700 тысяч рублей заключенному следственного изолятора №1 Виктору Роганову за пытки, которым его подвергли сотрудники СИЗО. Об этом в четверг, 5 сентября, «Ленте.ру» сообщили в правозащитной организации «Зона права».

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По словам адвоката Роганова, начальник дневной смены изолятора Юрий Гостев и шесть его подчиненных в январе 2013 года пытались заставить потерпевшего дать показания в пользу криминальных авторитетов. Они нанесли ему около 240 ударов руками и ногами, надевали на него наручники и применяли резиновую дубинку.

Роганов находился под госзащитой по громкому уголовному делу. Тюремщики попытались скрыть преступление, но это им не удалось. Свою вину они не признали. Каждого из них приговорили к четырем годам лишения свободы условно с запретом работать в силовых структурах в течение трех лет.

В августе сообщалось, что в новейшем СИЗО России «Кресты-2» в Санкт-Петербурге выявлены случаи пыток.

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