Пострадавшие от пыток в новейшем СИЗО России отказались от жалоб

Двое из трех пострадавших от пыток в следственном изоляторе «Кресты-2» в Санкт-Петербурге отказались писать заявления о совершении в отношении них преступления. Об этом со ссылкой на уполномоченного по права человека в регионе Ольгу Штанникову сообщает ТАСС.

«По нашим данным, они подверглись физическому насилию в СИЗО "Кресты", мотивом которого было вымогательство», — отметила омбудсмен. По ее словам, еще один пострадавший, который написал заявление, подвергался насилию не только с целью вымогательства, но и для того, чтобы он дал признание по уголовному делу.

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Все данные переданы в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Скандал вокруг «Крестов-2» произошел в начале августа 2019 года, когда правозащитная организация Gulagu.net опубликовала видео пыток арестанта в СИЗО. На кадрах было видно, как сотрудник ФСИН наносит многочисленные удары палкой лежащему на кровати заключенному.

Проверка крупнейшего в Европе и недавно введенного в эксплуатацию после десяти лет строительства «Крестов-2» выявила «кучу нарушений». Как отмечал заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, охранники могли подсаживать «неудобных» заключенных в камеры к «головорезам» для перевоспитания.

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