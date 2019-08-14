Российский город назвали столицей пыток

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Андрей Бабушкин назвал Сургут российской столицей пыток. Такое мнение он высказал на совещании в Югре после посещения городского изолятора временного содержания №1 (ИВС), пишет портал Ura.ru.

«У меня было первоначальное впечатление, что это некий эксклюзив. Ну, нашлись ретивые сотрудники правоохранительных органов, которые перегнули палку», — рассказал он. По словам Бабушкина, два дня работы в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) показали, что это далеко не так. Правозащитник отметил, что в ИВС-1 многие заключенные жаловались на пытки.

В частности, один человек находится там с переломом черепа, другой поведал, как его пытали, и показал страшные ожоги на обеих ногах, отмечает правозащитник. «Уголовное дело не возбуждено, потому что его уверяют в том, что ожоги появились до задержания», — подчеркивает Бабушкин. УМВД по Югре свою ответственность за произошедшее отрицает, отмечая, что «если факты пыток и были, то вопросы нужно адресовать представителям УФСИН». В службе инцидент пока никак не прокомментировали.

Материалы по теме «Как можно пытать человека без уверенности в его вине?» Российские полицейские подбрасывали наркотики. Теперь они жалуются на пытки в ФСБ

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России призвал силовиков разобраться в происходящем как можно скорее. По его словам, руководство УМВД по региону понимает проблему и работает над выявлением причастных к пыткам. «Масштабы и безнаказанность пыток, надо сказать, меня шокировали», — резюмировал Бабушкин.

7 августа правозащитная организация Gulagu.net опубликовала видео издевательств над арестантом в «Крестах-2» в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как сотрудник ФСИН наносит многочисленные удары палкой лежащему на кровати заключенному.

Еще один скандал начал развиваться после того, как летом 2018 года в сети появилась видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. Тюремщики избивали его дубинками и кулаками и обливали водой из ведра. Следственный комитет возбудил уголовное дело, было арестовано 12 подозреваемых, 17 сотрудников колонии были отстранены от работы. При этом до публикации видеозаписи в возбуждении дела отказывали. Позже были обнародованы другие свидетельства пыток в ярославской ИК-1, после чего было начато еще одно расследование.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru