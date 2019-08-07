Опубликовано видео пыток в новейшем СИЗО России

Гулагу-нет Официальный канал / YouTube

Видео пыток арестанта сотрудниками в «Крестах-2» в Санкт-Петербурге попало на видео. Ролик, снятый на мобильный телефон, в среду, 7 августа, был опубликован на YouTube-канале правозащитной организации Gulagu.net.

На кадрах видно, как сотрудник ФСИН наносит многочисленные удары палкой лежащему на кровати заключенному.

Как сообщают РИА Новости, сотрудники центрального аппарата ФСИН проверят данные о пытках.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!