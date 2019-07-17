Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии

Видео: novayagazeta / YouTube

В сети появилось новое видео с пытками осужденных из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1). Запись в среду, 17 июля, на своем YouTube-канале публикует «Новая газета».

Как отмечает издание, после возбуждения уголовного дела следователи изъяли в колонии технику. Эксперты восстановили стертые записи с видеорегистраторов. Среди них обнаружились видео с новыми издевательствами. Их передали журналистам юристы правозащитной организации «Общественный вердикт». События на этих записях произошли в 2016 году.

В марте две новые видеозаписи с пытками заключенных в ярославской ИК-1 были опубликованы в интернете. Оба ролика записаны на видеорегистраторы сотрудников ИК-1. На первом из них видно, как к заключенному Павлу С. подходит сотрудник администрации и кричит на него за курение в отряде.

Тюремщик заявляет, что отведет Павла к начальнику, а затем под предлогом того, что арестант не снимает куртку, начинает избивать его ногами в помещении. После нескольких минут пыток к сотруднику присоединяется его коллега.

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