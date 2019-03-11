Новые пытки в ярославской колонии попали на видео

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Две новые видеозаписи с пытками заключенных в ярославской колонии № 1 (ИК-1) попали на видео. Ролик в понедельник, 11 марта, предоставил изданию «Новая газета» правозащитный фонд «Общественный вердикт».

Оба ролика записаны на видеорегистраторы сотрудников ярославской колонии. На первом из них видно, как к заключенному Павлу С. подходит сотрудник администрации и кричит на него за курение в отряде. Тюремщик заявляет, что отведет Павла к начальнику, а затем под предлогом того, что арестант не снимает куртку, начинает избивать его ногами в помещении. После нескольких минут пыток к сотруднику присоединяется его коллега.

На другом ролике несколько охранников стоят перед избитым арестантом Павлом У. и заставляют закурить после «опущенного» (принадлежащего к низшей касте арестантов) заключенного, чтобы тот потерял авторитет и уважение среди других осужденных.

Между тем в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России сообщили РИА Новости, что видео обнаружили сами сотрудники ведомства еще 16 февраля при проведении оперативно-разыскных мероприятий в ИК-1. Материалы были незамедлительно направлены в следственные органы.

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