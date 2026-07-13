Сидящий в тюрьме Пи Дидди стал помогать дочерям с запуском модного бренда

Сидящий в тюрьме рэпер Пи Дидди стал помогать дочерям с запуском модного бренда

Сидящий в тюрьме американский рэпер и продюсер P. Diddy (Пи Дидди, настоящее имя — Шон Комбс) стал помогать дочерям-близнецам Джесси и Д’Лиле Комбс с запуском модного бренда. Об этом сообщает Page Six.

19-летние девушки решили запустить марку 12TWINTY1 и по рабочим вопросам обращаются за советами к отцу, который основал бренд одежды и парфюмерии Sean John. «У нашего папы всегда был потрясающий стиль, как и у мамы [покойной модели Ким Портер], так что они оба нас вдохновили. Он очень нами гордится. Мы много раз обращались к нему за советом, и он невероятно нам помог», — отметила Джесси Комбс.

Известно, что музыканта приговорили к 50 месяцам в тюрьме за два случая перевозки женщин для занятия проституцией. Кроме того, в настоящее время идут гражданские суды по делам об изнасилованиях, в которых также обвинили артиста. Однако наследницы пытаются дистанцироваться от его репутации в СМИ.

«Его пресса — это его пресса, а наша пресса — это наша пресса. У нас свой отдельный путь. Мы стараемся сохранять позитив и сосредоточены на том, что создаем», — заявила Д’Лила Комбс.

В июне сообщалось, что P. Diddy выйдет на свободу раньше срока.